Xavi: «È stato difficile scegliere gli undici, tutti i giocatori sono pronti. Non molleremo mai» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Europa League tra Napoli e Barcellona allo stadio Maradona, il tecnico blaugrana Xavi. «La rosa è quasi al completo e tutti quelli che sono in panchina sono pronti, cerchiamo di fare turnover per dare freschezza ma la squadra deve essere competitiva. È stato difficile scegliere questo undici perché tanti giocatori sono pronti. Abbiamo tanti ricambi, non molleremo mai. Con i cinque cambi la partita può cambiare da un momento all’altro». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ai microfoni di Sky Sport poco prima del match di Europa League tra Napoli e Barcellona allo stadio Maradona, il tecnico blaugrana. «La rosa è quasi al completo equelli chein panchina, cerchiamo di fare turnover per dare freschezza ma la squadra deve essere competitiva. Èquestoperché tanti. Abbiamo tanti ricambi, nonmai. Con i cinque cambi la partita può cambiare da un momento all’altro». L'articolo ilNapolista.

