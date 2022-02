Weekend con freddo, pioggia e tanta neve: arriva ciclone di Carnevale (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – arriva il ciclone di Carnevale che porta la neve fino a bassa quota nel Weekend, in particolare sull’Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. In meteorologia la primavera inizia il primo giorno di marzo: quest’anno, proprio in extremis, nelle ultime ore dell’inverno meteorologico, arriverà la peggiore perturbazione della stagione con tantissima neve sugli Appennini e fiocchi sulle coste adriatiche. Tra sabato e lunedì potrebbero cadere anche 90-100 cm di neve fresca sulle montagne del centro, più di quanta ne è caduta in tutto l’inverno 2021-22. Andrea Garbinato, responsabile de iLMeteo.it, conferma infatti la formazione di un ciclone sul Tirreno durante il Weekend a causa della discesa dalle steppe russe ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) –ildiche porta lafino a bassa quota nel, in particolare sull’Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. In meteorologia la primavera inizia il primo giorno di marzo: quest’anno, proprio in extremis, nelle ultime ore dell’inverno meteorologico, arriverà la peggiore perturbazione della stagione con tantissimasugli Appennini e fiocchi sulle coste adriatiche. Tra sabato e lunedì potrebbero cadere anche 90-100 cm difresca sulle montagne del centro, più di quanta ne è caduta in tutto l’inverno 2021-22. Andrea Garbinato, responsabile de iLMeteo.it, conferma infatti la formazione di unsul Tirreno durante ila causa della discesa dalle steppe russe ...

