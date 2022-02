Ultime Notizie Roma del 24-02-2022 ore 14:10 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si contano già decine le vittime dell’attacco Russo in Ucraina forte russe sarebbero entrati nel paese da più punti della frontiera anche la Bielorussia che crea forti esplosioni scontri sono stati riferiti o sta karvik mariupol Leopoli a Kiev secondo la presidenza Ucraina più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi e si contano anche 18 morti tra cui 10 donne in Red Russo su Odessa pronto posto sarebbero stati abbattuti cinque Rioni elicottero russi circa 50 occupanti sarebbero morti bloccata la navigazione il mare d’azov Mosca annuncia niente arte di difesa aerea Ucraina denuncia Vittime Civili nel donbass Chi è Chiama civili alle armi e papello la donazione di sangue per i soldati feriti tra Putin e stabilire la durata dell’operazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si contano già decine le vittime dell’attacco Russo in Ucraina forte russe sarebbero entrati nel paese da più punti della frontiera anche la Bielorussia che crea forti esplosioni scontri sono stati riferiti o sta karvik mariupol Leopoli a Kiev secondo la presidenza Ucraina più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi e si contano anche 18 morti tra cui 10 donne in Red Russo su Odessa pronto posto sarebbero stati abbattuti cinque Rioni elicottero russi circa 50 occupanti sarebbero morti bloccata la navigazione il mare d’azov Mosca annuncia niente arte di difesa aerea Ucraina denuncia Vittime Civili nel donbass Chi è Chiama civili alle armi e papello la donazione di sangue per i soldati feriti tra Putin e stabilire la durata dell’operazione ...

Advertising

La7tv : #omnibus In diretta da Kramatorsk (#Donbass) le ultime notizie sulla guerra tra #Russia e #Ucraina con Francesca Ma… - MediasetTgcom24 : L'Osce riferisce di 'bombardamenti multipli' nell'Ucraina orientale #usa #fed #luigi dimaio #biden #ucraino… - gentalynbeta : RT @Corriere: ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minuto ?? #Rus… - ttffiocca : È iniziata l’operazione militare russa in Ucraina - patrizi98471293 : RT @byoblu: Le ultime notizie in arrivo dall'#Ucraina e le possibili conseguenze per l'Italia. Queste e altre notizie nel Tg di Byoblu dell… -