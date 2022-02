Ucraina, iniziata l’invasione russa: ci sono morti e feriti. Esplosioni a Kiev e missili su altre città. Putin: “Impossibile agire in altro modo”. Zelensky: “Come la Germania nazista”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca Impossibile». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio

fanpage : #RussiaUkraineConflict In un discorso alle 4 del mattino ore italiane, il presidente russo Vladimir Putin ha annu… - Corriere : ?? #RussiaUcraina, in questo thread tutte le principali notizie di giornata. Qui gli aggiornamenti minuto per minut… - RaiNews : Attacchi missilistici sull'Ucraina e sulle guardie di frontiera - MariagladysVc : RT @Corriere: L'invasione russa dell'Ucraina è iniziata al le 4 del mattino, ora italiana: qui trovate tutti gli aggiornamenti in tempo rea… - Mibavi1 : RT @Stef77359537: ??Portavoce del ministero degli Esteri russo: La guerra in Ucraina non è iniziata oggi, dura da otto anni e ora è finita. -