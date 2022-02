Ucraina, Agenzia Internazionale per la cooperazione e la pace e Reti della Carità lanciano missione di pace come a Sarajevo con don Tonino Bello (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Agenzia Internazionale per la cooperazione e la pace, costituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo presso il World Trade Point Federation (WTPF) di Milano, insieme all’organizzazione Reti della Carità di Milano, oggi in conferenza stampa con la CEI e con il Santo Padre, hanno promosso l’organizzazione di una missione di pace nei luoghi del conflitto, iniziativa di natura meramente pacifista organizzata per richiedere un cessate il fuoco immediato, seppure coscienti delle difficoltà del momento. L’idea del viaggio in Ucraina viene portata avanti per indurre la riapertura delle trattative diplomatiche e spingere le parti a una tregua. L’esempio che si ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’per lae la, costituita dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo presso il World Trade Point Federation (WTPF) di Milano, insieme all’organizzazionedi Milano, oggi in conferenza stampa con la CEI e con il Santo Padre, hanno promosso l’organizzazione di unadinei luoghi del conflitto, iniziativa di natura meramente pacifista organizzata per richiedere un cessate il fuoco immediato, seppure coscienti delle difficoltà del momento. L’idea del viaggio inviene portata avanti per indurre la riapertura delle trattative diplomatiche e spingere le parti a una tregua. L’esempio che si ...

