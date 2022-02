Twitter dà istruzioni agli utenti ucraini per proteggere i loro profili social dagli invasori russi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sull'account ufficiale una guida passo passo per i cittadini L'account ufficialeSafety, dedicato alla sicurezza degli, ha postato una serie dirivolte ai cittadiniper. Come è successo a suo tempo in Afghanistan, il passaggio dalla libertà a un regime restrittivo è un rischio …

Advertising

ItalyMFA : Su istruzioni Min. @luigidimaio, il SG @EttoreSequi ha convocato Amb. russo Sergey Razov alla #Farnesina. Ferma con… - sorrisogr4ande : ISTRUZIONI PER VOTARE L’INEDITO DI ALBE SU RADIOZETA: cercate il sito - PaoloCaioni : RT @ItalyMFA: Su istruzioni Min. @luigidimaio, il SG @EttoreSequi ha convocato Amb. russo Sergey Razov alla #Farnesina. Ferma condanna del… - LucianoQuaranta : RT @AgenziaASI: Su istruzioni Min. @luigidimaio, il SG @EttoreSequi ha convocato Amb. russo Sergey Razov alla #Farnesina. Ferma condanna de… - jmleray : RT @giuliocavalli: Le parole sono importanti. La cura delle informazioni nel tempo convulso della guerra è un dovere. Soprattuto in tempo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter istruzioni

Mashable Italia

... Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina sudel Ministro Luigi ... ANSA redazione 14 minuti fa 22 5 minuti di lettura FacebookWhatsApp Telegram Share via ...... ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina sudel Ministro Luigi ... 08.27 - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, suha annunciato come ' nessuno sta ...Ecco gli appuntamenti in prima serata con la guida tv per giovedi 24 febbraio 2022 ... su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete ...Gli account, secondo Twitter, sono stati sospesi in riferimento alle linee guida del social contro la pubblicazione di disinformazione e notizie manipolate. Yael Roth, a capo della divisione per ...