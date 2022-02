Tess Masazza: età, fidanzato, teatro, libro e Lol-Chi ride è fuori (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tess Masazza si è specializzata con il tempo e il successo nella recitazione partendo da una web serie e passando per il teatro fino alla televisione e al Cinema. Tess Masazza: età Tess Masazza, suo vero nome, è nata il 15 marzo 1987 a Los Angeles da padre francese e madre africana (originaria del Madagascar). Trascorre la sua infanzia tra Stati Uniti, Francia e Tunisia fino ad arrivare in Italia. La carriera professionale è iniziata come fotografa e poi come giornalista specializzata nel settore moda. Poi ha aperto con un blog – Melodramachic – e per promuoverlo ha iniziato a realizzare video su Youtube, insieme a un’amica videomaker. Dalla web serie, Insopportabilmente donna, è arrivato il successo nel campo della recitazione. Nel 2015 ha avuto modo di essere uno dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022)si è specializzata con il tempo e il successo nella recitazione partendo da una web serie e passando per ilfino alla televisione e al Cinema.: età, suo vero nome, è nata il 15 marzo 1987 a Los Angeles da padre francese e madre africana (originaria del Madagascar). Trascorre la sua infanzia tra Stati Uniti, Francia e Tunisia fino ad arrivare in Italia. La carriera professionale è iniziata come fotografa e poi come giornalista specializzata nel settore moda. Poi ha aperto con un blog – Melodramachic – e per promuoverlo ha iniziato a realizzare video su Youtube, insieme a un’amica videomaker. Dalla web serie, Insopportabilmente donna, è arrivato il successo nel campo della recitazione. Nel 2015 ha avuto modo di essere uno dei ...

