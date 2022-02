Sentenza clamorosa del tribunale di Pisa: Illegittimi i dpcm si profila una vera e propria violazione dei diritti umani (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il tribunale di Pisa con la Sentenza n. 1842 dell’8.11.2021, di cui sono state depositate in questi giorni le motivazioni, ha dichiarato espressamente che i dpcm emessi da Conte, erano Illegittimi. Ma non solo. Come si potrà leggere nel prosieguo, l’organo giudicante Pisano si è spinto ben oltre. La portata di tale pronuncia, conforme peraltro ad altre… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildicon lan. 1842 dell’8.11.2021, di cui sono state depositate in questi giorni le motivazioni, ha dichiarato espressamente che iemessi da Conte, erano. Ma non solo. Come si potrà leggere nel prosieguo, l’organo giudicanteno si è spinto ben oltre. La portata di tale pronuncia, conforme peraltro ad altre… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

