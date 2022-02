Scuola, torna il tema del vincolo alla sede: ennesimo schiaffo per i docenti (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Davide Trotta In queste settimane si agita un tema di vitale importanza per migliaia di docenti italiani neo assunti in ruolo a settembre 2021, cioè la questione riguardante il vincolo triennale alla sede scolastica, la cui assegnazione in molti casi non è stata né cercata né voluta ma erogata da un asettico algoritmo introdotto dal ministro Bianchi, foriero di numerosi errori e quindi di ricorsi. Questa sentenza inoppugnabile per molti insegnanti grava come un macigno sulle loro vite, esiliati per tre anni in una sede che li costringe lontani dagli affetti familiari o a rivedere i piani della propria vita in nome della conclamata “continuità didattica”. Ma il discorso sulla continuità, anche se a malincuore, sarebbe ancora accettabile, se solo non celasse tra le pieghe una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) di Davide Trotta In queste settimane si agita undi vitale importanza per migliaia diitaliani neo assunti in ruolo a settembre 2021, cioè la questione riguardante iltriennalescolastica, la cui assegnazione in molti casi non è stata né cercata né voluta ma erogata da un asettico algoritmo introdotto dal ministro Bianchi, foriero di numerosi errori e quindi di ricorsi. Questa sentenza inoppugnabile per molti insegnanti grava come un macigno sulle loro vite, esiliati per tre anni in unache li costringe lontani dagli affetti familiari o a rivedere i piani della propria vita in nome della conclamata “continuità didattica”. Ma il discorso sulla continuità, anche se a malincuore, sarebbe ancora accettabile, se solo non celasse tra le pieghe una ...

