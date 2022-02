Sci alpino, Cdm Crans Montana: Marsaglia quarta nella prova della discesa (Di giovedì 24 febbraio 2022) nella giornata odierna si è svolta la prova in vista della discesa di Crans Montana valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sul Mont Lachaux è la padrona di casa Joana Haehlen a far segnare il miglior crono in 1:32.36, precedendo di oltre mezzo secondo la norvegese Ragnhild Mowinckel. Terza la francese Laura Gauche, mentre Francesca Marsaglia con il pettorale numero 30 ha fatto segnare il quarto tempo a 89 centesimi dall’elvetica. Settima Elena Curtoni (+1.31), 14esima Federica Brignone (+1.72), 17esima Sofia Goggia (+1.82). Ancora più staccate le altre azzurre: 24esima Karoline Pichler, 27esima la debuttante Elena Dolmen, 34esima Nadia Delago, 36esima Roberta Melesi, 38esima Nicol Delago e infine 47esima l’altra debuttante Monica ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022)giornata odierna si è svolta lain vistadivalida per la Coppa del Mondo di scifemminile. Sul Mont Lachaux è la padrona di casa Joana Haehlen a far segnare il miglior crono in 1:32.36, precedendo di oltre mezzo secondo la norvegese Ragnhild Mowinckel. Terza la francese Laura Gauche, mentre Francescacon il pettorale numero 30 ha fatto segnare il quarto tempo a 89 centesimi dall’elvetica. Settima Elena Curtoni (+1.31), 14esima Federica Brignone (+1.72), 17esima Sofia Goggia (+1.82). Ancora più staccate le altre azzurre: 24esima Karoline Pichler, 27esima la debuttante Elena Dolmen, 34esima Nadia Delago, 36esima Roberta Melesi, 38esima Nicol Delago e infine 47esima l’altra debuttante Monica ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - sportface2016 : #SciAlpino, Cdm #CransMontana: #Marsaglia quarta nella prima prova della discesa - CorriereAlbaBra : Martedì 22 febbraio, il comprensorio sciistico di Artesina ha ospitato il campionato provinciale studentesco di sci… - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: le dieci velociste per le discese di Crans Montana -