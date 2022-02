Ricerca, cambiato per tre volte il bando Prin: le scuse della ministra. Ma continua la polemica sulla quota di risorse destinata al Sud (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre diversi bandi, datati 25 gennaio, 31 gennaio e 2 febbraio. Solo al terzo tentativo, dopo una serie di errori per i quali la ministra Maria Cristina Messa si è ufficialmente scusata in audizione alla Camera, il ministero dell’Università e della Ricerca ha centrato la messa a punto del bando che stanzia 749 milioni di euro, in parte a valere sul Recovery plan, per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale per il 2022. Il nodo ancora una volta ha riguardato il rispetto del vincolo per cui il 40% dei fondi del Pnrr va riservato alle Regioni del Sud. Il primo decreto direttoriale del Mur infatti non esplicitava quella riserva. Il secondo applicava la quota all’intero stanziamento e non solo ai 550 milioni che saranno rendicontati sul Pnrr. La quadra è stata trovata prevedendo che “almeno” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre diversi bandi, datati 25 gennaio, 31 gennaio e 2 febbraio. Solo al terzo tentativo, dopo una serie di errori per i quali laMaria Cristina Messa si è ufficialmente scusata in audizione alla Camera, il ministero dell’Università eha centrato la messa a punto delche stanzia 749 milioni di euro, in parte a valere sul Recovery plan, per finanziare i Progetti di rilevante interesse nazionale per il 2022. Il nodo ancora una volta ha riguardato il rispetto del vincolo per cui il 40% dei fondi del Pnrr va riservato alle Regioni del Sud. Il primo decreto direttoriale del Mur infatti non esplicitava quella riserva. Il secondo applicava laall’intero stanziamento e non solo ai 550 milioni che saranno rendicontati sul Pnrr. La quadra è stata trovata prevedendo che “almeno” ...

