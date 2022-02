Pioli: “Contro la Salernitana abbiamo giocato con frenesia” | News (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022) Stefano, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese

Advertising

AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - Rik_Molinari : ????Stefano #Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'#Udinese, in progr… - Frances57918434 : @acmilan Pioli basta di vincere sempre fai spazio al Inter noi siamo più forti ai capito vorrei lo scudetto vincerà… - persemprecalcio : ????Stefano #Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l'#Udinese, in progr… - sportli26181512 : Cioffi: 'Il Milan è una delle squadre più forti del campionato. Pioli sta facendo un lavoro incredibile': Il tecnic… -