No - vax faceva false locandine dei giornali con titoli negazionisti: denunciato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Covid e idiozia no - vax. Indagato un 46enne del gruppo no vax 'ViVi' che avrebbe contraffatto con titoli negazionisti le locandine di alcuni quotidiani esposte in edicole del modenese. L'indagine, in ...

sensitivejaureg : 30 minuti di lavoro e ho già litigato con uno che faceva discorsi no vax - marco_sampietro : @vispi_gabriella Leggendo in giro pare vero. In pratica l'infermiere si é confidato con un dottore che faceva finta… - 1GROSSI : @Bluefidel47 Io avevo postato un video di un medico che faceva vedere il sangue di un vax e quello di un no vax ,… - Sakurauchi_Hime : RT @Elle10_elle: @Prudenzi4 Ironia della sorte per mio suocero: meno male che è colpa del vax, se si faceva male perché non c'era sicurezza… - Elle10_elle : @Prudenzi4 Ironia della sorte per mio suocero: meno male che è colpa del vax, se si faceva male perché non c'era si… -