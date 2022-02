Napoli | il salto dell' ostacolo

Advertising

Corriere dello Sport

Stasera il Napoli salta sull'ostacolo del vorrei ma non posso. Perché la sfida al Barcellona è la sfida all'incompiutezza, che fin qui ha negato a una bellissima squadra di essere anche una squadra vincente. Oltre al capitano Lorenzo Insigne, Spalletti ritrova Matteo Politano, anche se il tecnico ha lasciato intendere che, dopo aver saltato tre partite, potrebbe non rischiarlo dall' inizio e partire dunque ...