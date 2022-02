Michelle Hunziker costretta a incassare | la brutta notizia dopo il suo show

(Di giovedì 24 febbraio 2022), brutte notiziela seconda e ultima puntata diImpossibile, il suo one womanin onda su Canale 5.l’esordio boom, mercoledì sera la svizzera più famosa e amata d’Italia è tornata sul palco con alcuni dei suoi amici più cari del mondo dello spettacolo. E ha anche parlato – tra le righe perché non ha mai fatto il nome – di Tomaso Trussardi. “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimoperò mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimosono come di vetro, fragile”, ha detto super...

Ineke, la madre di, in tv per la prima volta racconta la sofferenza provata durante il periodo buio attraversato dalla figlia . La 45enne, quando aveva 23 anni, è stata vittima di una setta : ...Ambra Angiolini , ospite diImpossible su Canale 5, in tv parla, insieme alla, degli errori commessi nella vita. Le due in un botta e risposta incalzante, danno vita a un discorsi sugli sbagli fatti. L'attrice ...Ieri seconda e ultima puntata dello show condotto da Michelle Hunziker chiamato Michelle Impossible. Nel corso della prima puntata c’era stata la splendida sorpresa dell’ex marito Eros Ramazzotti che ...... sera è andata in onda la seconda e ultima puntata del one woman show di Canale 5 Michelle Impossible condotto da Michelle Hunziker. Anche per questa seconda puntata sono stati tantissimi gli ...