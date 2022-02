Massafra Apertura domenicale del mercato Covella CasaImpresa | “Comune sensibile alle difficoltà del commercio Ora attendiamo l’assegnazione definitiva dei posti”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Salutata con favore dalla categoria degli operatori ambulanti l’iniziativa deldiche, domenica scorsa 20 febbraio, ha voluto tenere aperto straordinariamente ilsettimanale nella Zona S.Oronzo per consentire a questa parte didi recuperare le ultime due giornate, annullate per il maltempo”. Interviene così il rappresentante diTaranto Giuseppe, che ha operato al fine di avvicinare gli operatori all’amministrazione comunale Quarto fino all’ottenimento di questo primo risultato.“Prezioso a tal fine l’intervento dell’assessore comunaleAttività Produttive, Rosa Termite, alla quale la categoria chiede ora che venga risolta al più presto la questione della assegnazionedei ...

Ultime Notizie dalla rete : Massafra Apertura

Vivi Web TV

... ad Andria nei pressi del casello autostradale, trae Castellaneta sulla statale 100. ... ? l'del tavolo di lavoro permanente sulle regole di settore, per un'analisi approfondita che ......in sicurezza contro il dissesto idrogeologico che riguarderanno la zona compresa fra viae ... All'esito della discussione, tesa a garantiree confronto nella fase programmatoria, è ...l’apertura del tavolo di lavoro permanente sulle regole di settore, per un’analisi approfondita che affronti; • finanziamento del MCC Garanzia 100% del fondo di Garanzia per le PMI per il settore ...Martina Franca: lunedì 21 febbraio, dalle 9 alle 14. Massafra: venerdì 25 febbraio, dalle 9 alle 14. Di seguito gli orari di apertura dei centri vaccinali dove si effettuerà la somministrazione delle ...