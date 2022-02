Marlon e i brasiliani in Ucraina | Situazione di caos Aspettiamo un aiuto dal nostro Paese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marlon brasiliani

Goal.com

L'ex difensore del Sassuolo,Santon, che ha seguito De Zerbi in Ucraina allo Shakhtar Donetsk, lancia un messaggio su Instagram per chiarire la situazione sua e deiche vivono nel Paese da oggi piombato in una ...De Zerbi avrà a disposizione ben dodiciin rosa entro la fine della stagione: oltre ai già citati Neres e Vinicius, ci sono già Dodô,, Vitão, Maycon, Marcos Antônio, Tetê, Alan ...Con una nota, la federazione ucraina ha annunciato lo stop del campionato. De Zerbi è bloccato in hotel insieme ai calciatori dello Shakhtar.