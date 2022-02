Luca Attanasio | chi era l’ambasciatore ucciso in Congo | chi è la moglie | figli | genitori | biografia | famiglia e morte

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti di oggi di Serena Bortone anche Zakia Seddiki, ladelitalianoin un agguato un anno fa., chi erain: età, come è mortoè nato a Saronno il 23 maggio del 1977 ed è mortoa Goma il 22 febbraio del 2021: è stato un diplomatico italiano, ambasciatore nella Repubblica Democratica deldal 5 settembre del 2017 fino alla suaper le ferite riportate nell’agguato presso il villaggio di Kibumba....

salvatoreDa 'Oggi' 'non è morto per caso, è stata un'esecuzione'. Salvatore, padre dell'ambasciatore italiano,, 43, ucciso in Congo in un agguato il 22 febbraio 2021 rilancia ...Nasce la Fondazione Mama Sofia ispirata all'opera e al lascito di, diplomatico e ambasciatore di pace La partita tra Nazionale Italiana Cantanti e Play2give per ricordaree celebrare la Fondazione Il commosso tributo dei colleghi diplomatici ...Chi era Luca Attanasio? Attanasio era un diplomatico, classe 1977, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo dal 5 settembre 2017 fino alla sua morte per le ferite riportate nell ...Zakia Seddiki è la moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso il 22 febbraio 2021 insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustafà Milambo, nel corso di un agguato ...