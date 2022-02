Luca Argentero, l’ex fidanzata rompe il silenzio: “È bellissimo ma…” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Marianella Bargilli svela su Luca Argentero: “È bellissimo ma anche intelligente” È stata un’avventura tenera, durata circa un mese, quella tra Luca Argentero e Marianella Bargilli ai tempi del Grande Fratello 3. I due attori infatti, che all’epoca erano dei ragazzi in cerca della loro strada, si erano piaciuti e avevano iniziato una storia d’amore e di passione all’interno della casa di Cinecittà. Relazione che si è chiusa una volta terminato il reality, ma che è stata comunque una bella parentesi per Marianella Bargilli che ha definito Argentero “bellissimo ma anche intelligente”. L’attrice ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Oggi, parlando proprio di Luca Argentero, che sta conquistando tutti con la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 24 febbraio 2022) Marianella Bargilli svela su: “Èma anche intelligente” È stata un’avventura tenera, durata circa un mese, quella trae Marianella Bargilli ai tempi del Grande Fratello 3. I due attori infatti, che all’epoca erano dei ragazzi in cerca della loro strada, si erano piaciuti e avevano iniziato una storia d’amore e di passione all’interno della casa di Cinecittà. Relazione che si è chiusa una volta terminato il reality, ma che è stata comunque una bella parentesi per Marianella Bargilli che ha definitoma anche intelligente”. L’attrice ha rotto ilsulle pagine del settimanale Oggi, parlando proprio di, che sta conquistando tutti con la ...

