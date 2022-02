Lo stile jet set anni ’70 di Taller Marmo: ode al caftano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Life&People.it Brillantemente bohémien e straordinariamente glamour, Taller Marmo è il concept Made in Italy che unisce lo stile del jet set anni 70 e il fascino mediorientale. Abiti nostalgici e caftani color gioiello che potrebbero essere usciti da un illustrazione di Antonio Lopez. Un brand che respira un forte vento orientale permeato in un lusso sospeso nelle forme. Un momento di grazia proveniente dal deserto che canalizza il glamour delle donne rivoluzionarie degli anni ’70, disinvoltamente favolose come Marella Agnelli, Peggy Guggenheim, Diana Ross, Sophia Loren e l’indomita Diana Vreeland. Donne moderne che hanno superato i confini degli abiti sartoriali e hanno scoperto che caftani lussureggianti consentono loro di muoversi liberamente e sentirsi rilassate con un’aria di nonchalance e ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 24 febbraio 2022) Life&People.it Brillantemente bohémien e straordinariamente glamour,è il concept Made in Italy che unisce lodel jet set70 e il fascino mediorientale. Abiti nostalgici e caftani color gioiello che potrebbero essere usciti da un illustrazione di Antonio Lopez. Un brand che respira un forte vento orientale permeato in un lusso sospeso nelle forme. Un momento di grazia proveniente dal deserto che canalizza il glamour delle donne rivoluzionarie degli’70, disinvoltamente favolose come Marella Agnelli, Peggy Guggenheim, Diana Ross, Sophia Loren e l’indomita Diana Vreeland. Donne moderne che hanno superato i confini degli abiti sartoriali e hanno scoperto che caftani lussureggianti consentono loro di muoversi liberamente e sentirsi rilassate con un’aria di nonchalance e ...

