LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: Rublev vince in rimonta! Tra poco tocca all’azzurro (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Proprio il giustiziere del russo di questo torneo, MacKenzie McDonald, ha perso contro Andrej Rublev. Il classe 2001 ha estromesso il britannico Andy Murray per 7-5 6-2. 14.02 Jannik Sinner ha eguagliato i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando perse contro il futuro vincitore del torneo Aslan Karatsev per 6-7 6-3 6-2. 14.00 Terzo incrocio tra i due giocatori, al momento in perfetta parità: il polacco ha vinto il primo incontro nella finale di Miami dello scorso anno per 7-6(4) 6-4 mentre l’azzurro ha demolito il compagno di doppio alle scorse ATP Finals con un doppio 6-2 nel Round Robin. 13.58 Andrej Rublev vola in semifinale a Dubai! Il russo vince in rimonta 2-6 6-3 6-1 contro l’americano MacKenzie McDonald ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.04 Proprio il giustiziere del russo di questo torneo, MacKenzie McDonald, ha perso contro Andrej. Il classe 2001 ha estromesso il britannico Andy Murray per 7-5 6-2. 14.02 Jannikha eguagliato i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando perse contro il futuro vincitore del torneo Aslan Karatsev per 6-7 6-3 6-2. 14.00 Terzo incrocio tra i due giocatori, al momento in perfetta parità: il polacco ha vinto il primo incontro nella finale di Miami dello scorso anno per 7-6(4) 6-4 mentre l’azzurro ha demolito il compagno di doppio alle scorse ATP Finals con un doppio 6-2 nel Round Robin. 13.58 Andrejvola in semifinale a! Il russoin rimonta 2-6 6-3 6-1 contro l’americano MacKenzie McDonald ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2022 - Jannik Sinner torna in campo contro Hubert Hurkacz per conquistare la semifinale co… - livetennisit : ATP 500 Dubai: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) - infoitsport : LIVE Sinner-Hurkacz, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: in palio la top10 e la semifinale! - Fprime86 : RT @lorenzofares: Il match di QF del #DDFTennis tra Jannik #Sinner ???? ed Hubert #Hurkacz ???? si giocherà verso le 13.30 di domani #24febbrai… - lorenzofares : Il match di QF del #DDFTennis tra Jannik #Sinner ???? ed Hubert #Hurkacz ???? si giocherà verso le 13.30 di domani… -