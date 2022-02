Le migliori idee per una vacanza primaverile con le amiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una zip line e poi una lezione di pilates in Sicilia. La fioritura delle rose fra le montagne verdi del Sultanato dell’Oman. Una Trieste girls only, un afternoon tea davanti a un panorama che cambia ogni giorno a bordo delle crociere fluviali di Avalon Waterways o con vista sulla città di Marrakech nell’esotico Dar Darma Riad. Un momento di relax in piscina con vista sulle montagne all’Hotel Terme Merano, o un weekend con le amiche sulle rapide del fiume Serchia Media Valle o un soggiorno nella storia tra le colline pisane nella splendida Toscana. E ancora un weekend di scoperta nella città eterna o un weekend di benessere sulla montagna lombarda. Una full immersion in un’atmosfera da Sex & the City a Tel Aviv in Israele o una giornata in Franciacorta a Gussago. Oppure, se avete un cuore rock, una giornata da rockstar all’Hard Rock Hotel Tenerife. Queste e molte ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 24 febbraio 2022) Una zip line e poi una lezione di pilates in Sicilia. La fioritura delle rose fra le montagne verdi del Sultanato dell’Oman. Una Trieste girls only, un afternoon tea davanti a un panorama che cambia ogni giorno a bordo delle crociere fluviali di Avalon Waterways o con vista sulla città di Marrakech nell’esotico Dar Darma Riad. Un momento di relax in piscina con vista sulle montagne all’Hotel Terme Merano, o un weekend con lesulle rapide del fiume Serchia Media Valle o un soggiorno nella storia tra le colline pisane nella splendida Toscana. E ancora un weekend di scoperta nella città eterna o un weekend di benessere sulla montagna lombarda. Una full immersion in un’atmosfera da Sex & the City a Tel Aviv in Israele o una giornata in Franciacorta a Gussago. Oppure, se avete un cuore rock, una giornata da rockstar all’Hard Rock Hotel Tenerife. Queste e molte ...

_Aleloriginale : È quando non hai voglia di fare niente che ti vengono le idee migliori - lillydessi : Balayage capelli, le migliori idee per tagli corti - Elle - startzai : RT @ActionItalia: #Finanza, #innovazione e #sviluppo, affari europei e politiche sociali: rimani aggiornato sulle migliori idee dei più inf… - ActionItalia : #Finanza, #innovazione e #sviluppo, affari europei e politiche sociali: rimani aggiornato sulle migliori idee dei p… - Pitto68 : @EnricoLetta Fate qualcosa di serio!! Pensa come se a Kiev ci fosse tuo figlio con i tuoi nipotini. Vedrai che imme… -