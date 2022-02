Le dichiarazioni di Draghi sulla crisi ucraina. Segui la diretta

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l'attacco della Russia all'e al termine del Consiglio dei ministri ecco lealla stampa del presidente del Consiglio, Mario. Il Consiglio dei ministri ha dato, all'unanimità, pieno appoggio al premier per "sostenere una risposta dura della Ue sulle sanzioni" dopo l'attacco. "L'attacco è ingiustificabile, siamo vicini al popolo e alle istituzioni ucraine. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione", ha detto in mattinata. Da Letta a Salvini la politica italiana appoggia il presidente del Consiglio per trovare "una risposta comune con gli alleati" contro Mosca