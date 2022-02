La Russia attacca l’Ucraina | è guerra in Europa

Leggi su zon

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lahatorendendo reale uno scenario che non si vedeva indalla SecondaMondiale. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito “un’operazione militare speciale” in Ucraina, che col passare dei minuti si è rivelata un attacco totale. È stato lo stesso presidente russo ad annunciarla in un discorso in tv, dopo lunghe ore in cui gli ultimi tentativi diplomatici per evitare il conflitto erano falliti, e mentre era in corso il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Putin ha detto che il suo obiettivo è “demilitarizzare ma non occupare”, aggiungendo che intende “denazificare” il Paese vicino. Ha anche lanciato un monito al mondo: “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della ...