Investe un ciclista e scappa: grave 75enne (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ha investito un ciclista e, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito cercando di far perdere le proprie tracce, incurante di aver lasciato a terra un uomo in gravi condizioni. E' successo nella mattinata di oggi, 24 febbraio, a Tivoli, alle ore 10:45 in via di Villa Braschi. Un ragazzo a bordo di una Smart ha investito un uomo che stava procedendo in sella a una bici. Dopo averlo travolto, anziché fermarsi e prestare soccorso, ha proseguito la sua marcia. Leggi anche: Tivoli. Esce per fare una passeggiata e scompare: l'appello per ritrovare Almerindo Tivoli, travolge un pedone e fugge Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Tivoli, che ha effettuato i rilievi dell'incidente. Gli agenti hanno visto il malcapitato ciclista ferito e, richiesto l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo – un 75enne italiano – è trasportato in ...

