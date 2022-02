Invasione Ucraina: borse giù, petrolio e gas alle stelle (Di giovedì 24 febbraio 2022) I primi contraccolpi dell'Invasione russa dell'Ucraina si avvertono sui mercati finanziari internazionali. Il dato più clamoroso arriva dalla borsa di Mosca che, colpita da una raffica di sospensioni, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022) I primi contraccolpi dell'russa dell'si avvertono sui mercati finanziari internazionali. Il dato più clamoroso arriva dalla borsa di Mosca che, colpita da una raffica di sospensioni, ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - ilpost : Migliaia di persone stanno cercando di scappare da Kiev, come testimoniano le foto di una enorme fila di automobili… - marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - CgilBologna : RT @collettiva_news: Con l'invasione dell'#Ucraina da parte della #Russia , parte la mobilitazione contro una #guerra che sta già causando… - GiuseppeLuca : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… -