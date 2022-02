Invasione russa in Ucraina, Boschi: “Atto gravissimo, senza giustificazioni” (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “La Russia ha iniziato l’Invasione dell’Ucraina. Un Atto gravissimo, senza giustificazioni. L’Italia sostiene e sosterrà sempre la risposta comune dell’Europa. Un pensiero alle vittime e al popolo ucraino”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Maria Elena Boschi (foto), presidente dei Deputati di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA – “La Russia ha iniziato l’dell’. Un. L’Italia sostiene e sosterrà sempre la risposta comune dell’Europa. Un pensiero alle vittime e al popolo ucraino”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Maria Elena(foto), presidente dei Deputati di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

