Il gol di Joao Felix vi ha ricordato qualcosa? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vedendo Joao Felix colpire in tuffo il cross di Renan Lodi la memoria è andata al 13 giugno 2014, quando Robin van Persie ha segnato, sempre in tuffo, nella partita d’esordio dell’Olanda al Mondiale. Prima di parlare del gol di Felix però è bene ricordare quello di van Persie, la cui bellezza dipende da più fattori e prima di tutto dal contesto. Davanti, quel giorno, c’era la squadra più forte degli ultimi sei anni, la Spagna capace di vincere Europeo-Mondiale-Europeo, la Spagna con a centrocampo Sergio Busquets, Xavi e Xabi Alonso, con Iniesta e David Silva esterni d’attacco (e l’intruso, tatticamente parlando, Diego Costa). La Spagna che aveva battuto l’Olanda in finale del Mondiale precedente, nonostante l’Olanda avesse provato a fermarla in tutti i modi, anche a costo di diventare violenza – una finale con 15 cartellini gialli, ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vedendocolpire in tuffo il cross di Renan Lodi la memoria è andata al 13 giugno 2014, quando Robin van Persie ha segnato, sempre in tuffo, nella partita d’esordio dell’Olanda al Mondiale. Prima di parlare del gol diperò è bene ricordare quello di van Persie, la cui bellezza dipende da più fattori e prima di tutto dal contesto. Davanti, quel giorno, c’era la squadra più forte degli ultimi sei anni, la Spagna capace di vincere Europeo-Mondiale-Europeo, la Spagna con a centrocampo Sergio Busquets, Xavi e Xabi Alonso, con Iniesta e David Silva esterni d’attacco (e l’intruso, tatticamente parlando, Diego Costa). La Spagna che aveva battuto l’Olanda in finale del Mondiale precedente, nonostante l’Olanda avesse provato a fermarla in tutti i modi, anche a costo di diventare violenza – una finale con 15 cartellini gialli, ...

