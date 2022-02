Il club ha altri piani | ma Rom è pronto a ridursi l' ingaggio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Se Romelu vuole l'Inter, l'Inter vuole Romelu? Rispondere con un "no" secco sarebbe ardito: chi rinuncerebbe mai in partenza a un'arma che in Italia si è dimostrata devastante? Sarebbe più giusto dire ...

Ilha comunque ormaipiani, sia tecnici che economici. Dopo un Edin Dzeko strappato a zero la scorsa estate, il centravanti scelto per il futuro è Gianluca Scamacca: italiano, giovane, ...... M¥SS KETA, Stash, Jake La Furia, J - Ax, Carl Brave e molti. Chiude il weekend Lorenza ... dj e producer e instancabile globetrotter, sempre in tournée nei più importanti. Il 5 marzo alla ...La top ten comprende altri due svizzeri, Florian Kunz (Ski Team Diemtigtal) e Patrick Von Siebenthal (Ski Club Saanen), poi il finanziere cuneese Corrado Barbera, il ligure Davide Damanti (Sansicario ...Romelu Lukaku, ormai fuori dal progetto tecnico del Chelsea, bussa alla porta dell’Inter per un clamoroso ritorno in estate: i costi dell’eventuale operazione sembrano però essere proibitivi per il ...