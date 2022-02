Guerra in Ucraina, Lluis Cortes: «Ci hanno detto di lasciare il paese» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lluis Cortes, ct della Nazionale Ucraina femminile, ha parlato della sua situazione in seguito alla Guerra scatenatasi con la Russia Lluís Cortes, ct dell’Ucraina femminile, ha parlato della sua situazione a Kiev ai microfoni di RAC1. LE PAROLE – «La Federcalcio Ucraina ci ha suggerito di andare in macchina Lviv, vicino alla frontiera con la Polonia, e di lasciare il paese. Io adesso sono a Kiev, fino a ieri sera passeggiando per la città il clima era di assoluta normalità. Ora c’è meno movimento per la strada, anche se stanno uscendo tante notizie false che provocano il panico fra la gente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022), ct della Nazionalefemminile, ha parlato della sua situazione in seguito allascatenatasi con la Russia Lluís, ct dell’femminile, ha parlato della sua situazione a Kiev ai microfoni di RAC1. LE PAROLE – «La Federcalcioci ha suggerito di andare in macchina Lviv, vicino alla frontiera con la Polonia, e diil. Io adesso sono a Kiev, fino a ieri sera passeggiando per la città il clima era di assoluta normalità. Ora c’è meno movimento per la strada, anche se stanno uscendo tante notizie false che provocano il panico fra la gente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - urania2906 : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… - SoniaLaVera : RT @Lantidiplomatic: ??Zelenski: 'Non fu l'Ucraina che iniziò la guerra ma è l'Ucraina che propone di tornare al cammino verso la pace' Dop… -