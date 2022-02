Guerra in Ucraina: la Russia ha lanciato un attacco su vasta scala, Kiev in mano russe (Di giovedì 24 febbraio 2022) Putin ha ordinato l’attacco contro l’Ucraina. Le forze russe stanno cercando di prendere il controllo dell’aeroporto di Kiev e un attacco anfibio nella città portuale orientale di Mariupol è in corso. Lo twitta il senatore americano Marco Rubio, uno dei componenti della commissione di intelligence del Senato. Intanto, secondo quanto riportano i media internazionali, forti esplosioni si registrano nelle capitale Kiev, nella città di Kharvik (sud) e a Mariupol. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Putin ha ordinato l’contro l’. Le forzestanno cercando di prendere il controllo dell’aeroporto die unanfibio nella città portuale orientale di Mariupol è in corso. Lo twitta il senatore americano Marco Rubio, uno dei componenti della commissione di intelligence del Senato. Intanto, secondo quanto riportano i media internazionali, forti esplosioni si registrano nelle capitale, nella città di Kharvik (sud) e a Mariupol.

