Gol subito dopo il corner, chi ha sbagliato? La spiegazione di Spalletti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha lasciato alcune dichiarazioni dopo la pesante sconfitta con il Barcellona. L’allenatore si sofferma, spiega, l’episodio di fraintendimento accaduto fra Insigne e Zielinski sul primo gol subito finalizzato da Jordi Alba. Queste le sue parole: Jordi Alba, Napoli-Barcellona“Episodio del corner sul primo gol? Insigne gioca palla per riaverla. Non si sono capiti. La palla è stata giocata nella direzione opposta. Potevamo fare fallo e rimettere tutto a posto, ma non siamo stati bravi in questo”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli Luciano, ai microfoni di Dazn, ha lasciato alcune dichiarazionila pesante sconfitta con il Barcellona. L’allenatore si sofferma, spiega, l’episodio di fraintendimento accaduto fra Insigne e Zielinski sul primo golfinalizzato da Jordi Alba. Queste le sue parole: Jordi Alba, Napoli-Barcellona“Episodio delsul primo gol? Insigne gioca palla per riaverla. Non si sono capiti. La palla è stata giocata nella direzione opposta. Potevamo fare fallo e rimettere tutto a posto, ma non siamo stati bravi in questo”.

Advertising

TommasoTurci : De Ligt si prende tutte le colpe per il gol subito. Leadership innata. - realvarriale : Severa lezione di @FCBarcelona a @sscnapoli in una gara subito in discesa per 2 errori gravi degli azzurri costati… - forumJuventus : GdS: 'Vlahovic, la prima volta in Champions. Domani Dusan a Villarreal si ritroverà proiettato in una nuova dimensi… - deporcdieu : @zio_antunello @NackaSkoglund89 Sia di assoluto livello ogni tiro subito è un gol (De Vrij stagione da 4 fino ad ora ma vabbè) - giansando : @peppeplaces70 @gippu1 Purtroppo sbagliò nell’occasione più importante, e continuò ai rigori, recitando da comparsa… -