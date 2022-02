GF Vip | Marika si scaglia contro la redazione | “Alcuni di noi trattati come figli di serie B”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Conosciuta a Uomini e Donne principalmente per la sua storia con il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Armando Incarnato, la bellissima ex damaGeraci è uscita dalla trasmissione assieme a Diego Ceccucci, anche lui conosciuto in studio. Peccato però che alla coppia sia stato negato il centro studio e la possibilità – garantita a tutte le coppie che si formano a Uomini e Donne – di dichiarare di essersi scelti e di festeggiare l’uscita dal programma con un ballo e i tradizionali petali che cadono dal soffitto. Uomini e Donne, gravissime accuse a Ida Platano: ecco perché e la sua reazione La dama del trono over di Uomini e Donne si è sfogata sui social dopo pesanti critiche che hanno tirato in ballo anche suoo Uomini e Donne, ...

Advertising

guarini_marika : RT @elefantino_: Eventi di moda, cene varie con vip, a Milano Cremonini e Kim I #prelemi: - sononatanera : appena scoperto che quella regina di marika è uscita dal programma e pure fidanzata lei a settembre è pronta per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Marika

Anticipazioni Tv e News

La siciliana parla della sua uscita dal programma e dell'atteggiamento poco chiaro assunto dallo staff di Maria De ...... mentre è in atto un confronto molto acceso fra lui e la dama. Fonte studio UeD La dama ... Sarà così? Nessuno ancora sa niente, ma gira da qualche giorno una lista diche si sono proposti. ...Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne degli ultimi mesi è stata senza dubbio Marika Geraci. La Dama come sappiamo ha fatto discutere per via delle frequentazioni con Armando e con ...É questa la riflessione che l'ex dama Marika Geraci fa in merito al trattamento che la redazione di Uomini e donne le ha riservato una volta conclusa la sua esperienza nel Trono over. La siciliana, in ...