Genoa-Inter: Le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Inter proverà a ritrovare i tre punti dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo si affiderà alla migliore formazione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'proverà a ritrovare i tre punti dopo lo scivolone casalingo contro il Sassuolo si affiderà alla migliore formazione...

Advertising

GoalItalia : 'Inter in difficoltà? Gli allarmismi c'erano anche in estate' ?? 'Ottimista per Gosens, Caicedo è pronto, Correa ok… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Genoa-Inter venerdì 25 febbraio alle 21: dove vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Genoa-Inter: Le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming: L'Inter proverà a ritrovare i tre punti dopo… - sportli26181512 : Genoa, Blessin: 'Con l'Inter servirà essere aggressivi. Klopp? Sono ancora arrabbiato con lui...': Giovedì di vigil… - internewsit : Genoa-Inter, Gosens pronto ma non c'è fretta. Correa punta il derby - -