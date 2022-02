Formazione: Lombardia prima in Italia per offerte di corsi Its (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - In Lombardia sono 193 i corsi Its erogati da 25 fondazioni con 4700 studenti iscritti, il doppio rispetto la legislatura precedente., l'82% trova subito lavoro. In questi corsi sono coinvolti per il 30% docenti aziendali per consentire ai ragazzi, appena usciti dalle scuole superiori, di assecondare le esigenze delle aziende. E quanto è emerso dalla conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Lombardia dove il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Formazione e al Lavoro Melania Rizzoli hanno presentato i dati di questi corsi e gli obiettivi della Regione. "Scegliere questo percorso - ha detto Rizzoli- significa puntare in alto, investire sulle esigenze del territorio e delle aziende. Molti imprenditori si lamentavano di non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Insono 193 iIts erogati da 25 fondazioni con 4700 studenti iscritti, il doppio rispetto la legislatura precedente., l'82% trova subito lavoro. In questisono coinvolti per il 30% docenti aziendali per consentire ai ragazzi, appena usciti dalle scuole superiori, di assecondare le esigenze delle aziende. E quanto è emerso dalla conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzodove il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore regionale allae al Lavoro Melania Rizzoli hanno presentato i dati di questie gli obiettivi della Regione. "Scegliere questo percorso - ha detto Rizzoli- significa puntare in alto, investire sulle esigenze del territorio e delle aziende. Molti imprenditori si lamentavano di non ...

