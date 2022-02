F1, Charles Leclerc: “Giornata positiva con 71 giri, ho preso confidenza con la mia monoposto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) 1:19.689. Questo è il tempo (ottenuto con gomme medie) con il quale Charles Leclerc ha svettato nella seconda e penultima Giornata dei test pre-stagionali riservati alla F1 di Barcellona. Il monegasco ha sospinto la sua Ferrari alla prima posizione, confermando quanto di buono si era già visto ieri. Il suo commento al termine del giovedì catalano rilasciato al sito della Scuderia emiliana: “Oggi è stato un altro giorno produttivo nel quale siamo riusciti a completare il programma che avevamo pianificato: in questa fase iniziale si tratta dell’aspetto più importante. Abbiamo girato sia con la mescola C2 che con la C3 e questo ci ha permesso di definirne ancora meglio il comportamento sulla nostra vettura”. “Ho potuto provare diverse regolazioni di assetto – prosegue – e i 71 giri fatti in mattinata sono un ottimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) 1:19.689. Questo è il tempo (ottenuto con gomme medie) con il qualeha svettato nella seconda e penultimadei test pre-stagionali riservati alla F1 di Barcellona. Il monegasco ha sospinto la sua Ferrari alla prima posizione, confermando quanto di buono si era già visto ieri. Il suo commento al termine del giovedì catalano rilasciato al sito della Scuderia emiliana: “Oggi è stato un altro giorno produttivo nel quale siamo riusciti a completare il programma che avevamo pianificato: in questa fase iniziale si tratta dell’aspetto più importante. Abbiamo girato sia con la mescola C2 che con la C3 e questo ci ha permesso di definirne ancora meglio il comportamento sulla nostra vettura”. “Ho potuto provare diverse regolazioni di assetto – prosegue – e i 71fatti in mattinata sono un ottimo ...

