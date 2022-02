Escludere la Russia dalla rete Swift è la mossa finale contro Putin

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 febbraio 2022) ALFARUMMXXX: non è una formula magica né un gioco di parole, ma molto semplicemente il codicedi Alfa-Bank, la più grande banca russallata da Mikhail Fridman, uno dei maggiori oligarchi, nato in Ucraina, fondatore del Congresso russo-ebraico, un uomo d’affari accorto e globalizzato. Se si bloccherà l’intera catena dei pagamenti che lega laal resto del mondo quel codice verrà annullato. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (), così si chiama il sistema belga di messaggistica che connette oltre undicimila istituzioni finanziarie per i loro trasferimenti di denaro in tutto il mondo. Ogni giorno circa 40 milioni di transazioni passano attraverso quel servizio in più di 200 paesi e territori. Cosa accadrà una volta fuori dal circuito ad Alfa-Bank e ai suoi sette milioni ...