“Dovevano rifiutarmi perché cagna non perché lesbica” | gli “sbagli” di Ambra Angiolini

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 febbraio 2022), ospite dello one woman show di Michelle Hunziker su Canale 5, si è raccontata insieme alla conduttrice in un duetto molto particolare. Le due donne hanno parlato della loro vita, mettendo a confronto le scelteate che hanno fatto nel corso degli anni. Vi raccomandiamo... Jolanda Renga compie 18 anni e 'vola' con. Il post madre-figlia L'attrice ha condiviso su Instagram un video dove si libra nell'aria sulla Zipline del Lago Maggiore per festeggiare il compleanno della neo maggio... Una lista difatti o subiti, in cui le due protagoniste hanno scandagliato in maniera piuttosto cruda il loro percorso. “La prima volta che ho ...