(Di giovedì 24 febbraio 2022) Doc –tue2 continua a interessare tantissimi telespettatori. Ieri i risultatigara di ascolti l’hanno dato come vincitore assoluto nella sfida contro il Grande Fratello Vip 6, grazie ad un 28% di share. Le avventure dei medici nel Policlinico Ambrosiano di Milano continuano a catturare l’attenzione dei telespettatori che premiano il prodotto Rai realizzato bene e recitato ancor meglio da validi attori. La settimana prossima, il 24ci sarà il grandedi quest’amata fiction, e già si parla di terza stagione. Ma vediamo che cosa succederà nella prossima. Leggi anche: Come vedere la replica di Doc Doc –tue2: che cos’è successo nelladi ieri Nel quinto appuntamento con la ...

Advertising

tuttopuntotv : Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni della puntata finale 24 Febbraio #docnelletuemani #docnelletuemani2… - mvr3dith : RT @ParliamoDiNews: Doc Nelle tue mani anticipazioni puntata 24 febbraio: Andrea Agnese vicini #Doc-Nelletuemani #LucaArgentero #Piccolosch… - mvr3dith : RT @zazoomblog: Doc Nelle tue Mani 2 Anticipazioni 24 febbraio: Andrea torna primario e vuole Agnese - #Nelle #Anticipazioni #febbraio: h… - zazoomblog : Doc Nelle Tue Mani stasera su Rai 1 giovedì 24 febbraio 2022 le anticipazioni delle puntate - #Nelle #stasera… - nah96nah : @dobrevsunicorns Un’attrice, Alba in Doc Nelle tue Mani ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Programmi Tv 24 febbraio Prime Time Ecco i principali canali e la loro programmazione per oggi giovedì 24 febbraio : Rai1 - ORE 21:25 -tue mani 2 - Ragioni e conseguenze (Fiction) Canale 5 ...TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.10tue mani. Per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia,deve combattere contro i pregiudizi dell'intero ospedale, ...Nell'ultima puntata di Doc-Nelle tue mani ci sarà un colpo di scena nelle vicende amorose di Riccardo: Spollon afferma che nessuno se lo immagina ...L'attrice di Doc 2- Nelle tue mani è incinta: Silvia Mazzieri e il dolcissimo post su Instagram con il pancione in bella vista ...