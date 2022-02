Dinamo Zagabria-Siviglia, le formazioni ufficiali: Gómez dal 1? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Serve l’impresa alla Dinamo Zagabria per ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Siviglia negli spareggi di Europa League (di seguito le formazioni ufficiali). I croati hanno perso 3-1 in trasferta: non è bastato il pareggio di Orsic in risposta al vantaggio di Rakitic. Gli spagnoli hanno infatti chiuso i giochi con le reti di Ocampos e Martial: ai padroni di casa questa sera serviranno due gol di scarto per andare ai supplementari, tre per ottenere la qualificazione. Sono 13 i precedenti europei contro squadre spagnole: bilancio assolutamente negativo con una vittoria (2-0 al Villarreal nei gironi dell’Europa League 2010/11), un pareggio (1-1 con l’Atlético Madrid nel terzo turno della Coppa Uefa 1997/98) e 11 sconfitte. Il Siviglia ha due risultati su tre a disposizione per ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Serve l’impresa allaper ribaltare la sconfitta dell’andata contro ilnegli spareggi di Europa League (di seguito le). I croati hanno perso 3-1 in trasferta: non è bastato il pareggio di Orsic in risposta al vantaggio di Rakitic. Gli spagnoli hanno infatti chiuso i giochi con le reti di Ocampos e Martial: ai padroni di casa questa sera serviranno due gol di scarto per andare ai supplementari, tre per ottenere la qualificazione. Sono 13 i precedenti europei contro squadre spagnole: bilancio assolutamente negativo con una vittoria (2-0 al Villarreal nei gironi dell’Europa League 2010/11), un pareggio (1-1 con l’Atlético Madrid nel terzo turno della Coppa Uefa 1997/98) e 11 sconfitte. Ilha due risultati su tre a disposizione per ...

