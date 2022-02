Crisi energetica e venti di guerra tra i temi su “Dritto e Rovescio” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, Trasmissione Tv Dritto e Rovescio – Paolo Del DebbioNella puntata di questa sera su Retequattro si parlerà anche di truffe tramite il superbonus e la violenza delle baby gang La Crisi energetica tra i venti di guerra e le conseguenti ripercussioni su bollette, benzina e rincari dei beni di prima necessità saranno alcuni dei temi al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda domani, giovedì 24 febbraio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio alla situazione pandemica, con il possibile allentamento delle restrizioni nelle prossime settimane, e a un approfondimento sulle truffe tramite il superbonus del 110%. Infine, una pagina, con nuove ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, Trasmissione Tv– Paolo Del DebbioNella puntata di questa sera su Retequattro si parlerà anche di truffe tramite il superbonus e la violenza delle baby gang Latra idie le conseguenti ripercussioni su bollette, benzina e rincari dei beni di prima necessità saranno alcuni deial centro del nuovo appuntamento con “”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda domani, giovedì 24 febbraio, in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata, ampio spazio alla situazione pandemica, con il possibile allentamento delle restrizioni nelle prossime settimane, e a un approfondimento sulle truffe tramite il superbonus del 110%. Infine, una pagina, con nuove ...

