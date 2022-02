Covid-19, meno decessi e meno nuovi contagi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nuovo bollettino Covid-19 del ministero della Salute registra ancora dati in calo, sia sul fronte dei contagi che sulle ospedalizzazioni. L'Italia vede dunque la fine del tunnel: Mario Draghi ha annunciato che lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo. Una decisione presa dopo settimane di dati rassicuranti. A breve - dicono gli esperti - ci sarà una diminuzione netta anche dei morti. La Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, rileva una riduzione dei posti letto occupati in area medica del 16,2%, mentre nei posti in terapia intensiva è del 19,9%.Secondo l'odierno bollettino ministeriale, sono 46.169 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 49.040) e 249 i decessi (ieri 252) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 12.651.251 le ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nuovo bollettino-19 del ministero della Salute registra ancora dati in calo, sia sul fronte deiche sulle ospedalizzazioni. L'Italia vede dunque la fine del tunnel: Mario Draghi ha annunciato che lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo. Una decisione presa dopo settimane di dati rassicuranti. A breve - dicono gli esperti - ci sarà una diminuzione netta anche dei morti. La Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, rileva una riduzione dei posti letto occupati in area medica del 16,2%, mentre nei posti in terapia intensiva è del 19,9%.Secondo l'odierno bollettino ministeriale, sono 46.169 icasi di positività al-19 (ieri 49.040) e 249 i(ieri 252) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia sono 12.651.251 le ...

Advertising

gparagone : SARS-CoV-2: i soggetti naturalmente esposti all’infezione si contagiano DIECI VOLTE DI MENO rispetto ai vaccinati…… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano 53.662. Le vittime sono 252 (ieri 314)… - Agenzia_Ansa : Dal 9 al 15 febbraio i nuovi casi di Covid registrano, per la terza settimana, una netta flessione: sono stati circ… - nicxcxcx : Senza il covid e la gurra sarei comunque a casa, ma meno gasato perché non succedeva nulla - antodotti : RT @VeroDeRomanis: Conto del #Covid su @repubblica “spesi 24 mld in spesa sanitaria”. A debito. Domanda: ma con il debito #Mes - che costa… -