Ciclismo | Victor Campenaerts | “Il mio motore è quello di una Panda | punto alle Classiche e alle fughe nei Grandi Giri”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Da cronoman a corridore da. È questa la transizione che sta provando a completare. Il 2021 del belga è stato infatti più improntato sulle prove in linea per cercare di migliorare sempre di più e ora l’obiettivo è continuare su questa strada anche in questa nuova stagione. “Dal 2018 mi sono cominciato ad avvicinare al massimo livello a crono – ha spiegato il belga in una lunga intervista a Cyclingnews – Due volte campione nazionale, due volte campione europeo, una vittoria alla Tirreno-Adriatico e un bronzo mondiale. Poi ho fatto il Record dell’Ora, che è stato una svolta nella mia carriera. In un certo senso ho raggiunto l’obiettivo che seguivo da quando avevo 13 anni, essere il migliore al mondo. In quel momento il livello delle crono stava salendo. Mi piace pensare di aver cambiato le crono perché ho ...