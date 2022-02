“Assicurare corsie preferenziali per i prodotti freschi”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Confagricoltura Campania esprime preoccupazione per la protesta degli autotrasportatori inerente i rincari dei carburanti, perché lo sciopero danneggia gli imprenditori agricoli e rischia di arrecare danni ingenti ad un intero settore. Lo sciopero, convocato a oltranza, ha coinvolto, per ora e a tappe, le principali arterie regionali: la A3 e la A1. Confagricoltura Campania ricorda come gli aumenti colpiscono anche le aziende agricole che usano i carburanti per i loro mezzi. Ma il blocco dei trasporti – ove dovesse protrarsi – rischierebbe di provocare danni per milioni di euro ai produttori di ortaggi e, a partire dalla IV gamma per arrivare al latte, senza contare i possibili contraccolpi sul fiore reciso che ha un picco di domanda intorno all’8 marzo. Inoltre, i ritardi – nei casi più estremi – rischierebbero di lasciare senza cibo ...