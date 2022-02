Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 17.12% di share e 2.267.000 t… - GabrieleMuccino : Ieri sera Gli Anni Più Belli ha avuto gli ascolti più alti. Sono felice che lo abbiate visto in tanti. È un film ch… - infoitcultura : Ascolti tv ieri mercoledì 23 febbraio 2022: Michelle impossible vince su Canale 5 col 18.1% di share-Dati Auditel - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 23 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - naliemma4ever : RT @GabrieleMuccino: Ieri sera Gli Anni Più Belli ha avuto gli ascolti più alti. Sono felice che lo abbiate visto in tanti. È un film che a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

dimercoledì 23 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 - dalle 21.43 alle 00.43 - la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible con Michelle Hunziker one woman show è stata ...Calo diper la seconda e ultima serata di Michelle Impossible , one woman show con protagonista Michelle Hunziker su Canale Cinque. Il programmasera 23 febbraio ha raccolto 2.875.000 utenti, con ...Abbiamo parlato, in precedenti articoli, degli ascolti che ieri hanno registrato i programmi andati in onda in prima serata su tutti i canali e quelli trasmessi nel daytime della Rai, perciò in questo ...Come sono andati in ascolti i maggiori programmi del daytime Rai ieri? Vediamo i dati auditel Dopo aver parlato, in precedenti articoli, degli ascolti che ...