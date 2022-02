Ascolti tv 23 febbraio 2022 analisi: “Michelle Impossible” precede “Gli Anni Migliori” in sovrapposizione. Venti di guerra: vola il Tg1, bene Gruber e Purgatori con Putin, Rambo vince tra le digital free (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 6,053 milioni e 26,6%. I Soliti Ignoti a 5,252 milioni e 21,21%. L’Eredità 5,045 milioni e 25,33%. Tg5 4,426 milioni e 19,1% Seconda e ultima grande carrettata di grandi ospiti ieri sera mercoledì 23 febbraio da Michelle Hunziker alla seconda e ultima puntata di Michelle Impossibile su Canale5. Su Rai1 è andato in onda il film in prima tv Gli Anni più belli, firmato Gabriele Muccino. Su Rai2 ha fatto il suo il telefilm The Good Doctor, mentre su Rai3 è rimasto Chi l’ha visto?. Le altre proposte di Cologno sono state la nuova edizione de Le Iene su Italia 1, mentre – con focus Ucraina e Vladimir Putin – ‘contro’ Controcorrente su Rete4 si è schierato Atlantide su La7. Mentre completava il quadro la Champions League, disponibile su Sky, Amazon Prime (Atletico ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 24 febbraio 2022)Tv al top: Tg1 a 6,053 milioni e 26,6%. I Soliti Ignoti a 5,252 milioni e 21,21%. L’Eredità 5,045 milioni e 25,33%. Tg5 4,426 milioni e 19,1% Seconda e ultima grande carrettata di grandi ospiti ieri sera mercoledì 23daHunziker alla seconda e ultima puntata diImpossibile su Canale5. Su Rai1 è andato in onda il film in prima tv Glipiù belli, firmato Gabriele Muccino. Su Rai2 ha fatto il suo il telefilm The Good Doctor, mentre su Rai3 è rimasto Chi l’ha visto?. Le altre proposte di Cologno sono state la nuova edizione de Le Iene su Italia 1, mentre – con focus Ucraina e Vladimir– ‘contro’ Controcorrente su Rete4 si è schierato Atlantide su La7. Mentre completava il quadro la Champions League, disponibile su Sky, Amazon Prime (Atletico ...

