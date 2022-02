Una prof propone in classe uno sketch della supereroina che sconfigge il male alzandosi la gonna | scoppia la polemica

Advertising

CarloCalenda : La crisi dei partiti nasce anche dalla mancanza di una cultura politica, un principio che guidi le scelte. Con… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Parla il professore aggredito nel Napoletano: 'Sono ancora scosso ma non ce l'ho con i ragazzi'. 'Anche gli… - AmiciUfficiale : Per Alex e Sissi il Serale è una certezza e la prof Cuccarini vuole che si impegnino al massimo! #Amici21 - nomatter00__ : @kookie_about una prof pazza - rocselli : Mia figlia 3 anni fa:-papà bellissima la scuola che ho scelto Mia figlia ieri:- papà la scuola fa schifo, tutto, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Una prof

Ma le sue eroiche gesta, mostrate dasupplente di italiano ai ragazzini di prima media dell'istituto comprensivo Bruno De Finetti a Fonte Laurentina, frazione di Roma, hanno mandato su tutte le ...... ma sopratutto le sue campagne a favore del vaccino anti - Covid, hanno fatto finire ildel ... Bassetti ha anche riferito di aver ricevuto ben 35 telefonate e annunciatodenuncia in Procura per ...Capita una prima volta a Livorno a metà anni ’60 per lavorare all’ufficio contenzioso (e nel frattempo è in cattedra come prof di diritto amministrativo marittimo all’Accademia Navale), vi ...Poi, una volta entrato nella scuola, Todaro si è ritrovato subito ai ferri corti con la prof Alessandra Celentano. Le tensioni tra i due non sono mancate e, soprattutto in queste settimane che ...