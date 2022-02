Ucraina | Di Maio | Condanniamo l' invio di truppe russe | Cremlino | Imparare a usare la diplomazia in modo professionale

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) 'Se necessario altre sanzioni a Mosca' 'Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa', ha ammonito il ministro, precisando che 'per essere efficaci, ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Nonostante le reiterate e molteplici richieste provenienti da Fratelli d’Italia, #Draghi snobba il Parlamento itali… - fattoquotidiano : Ucraina, botta e risposta Farnesina-Russia. Di Maio: “Sospendiamo i bilaterali fino a de-escalation”. Mosca: “Stran… - ItalyMFA : Min @luigidimaio condanna la decisione delle autorità russe di riconoscere le cosiddette repubbliche separatiste di… - andygn69 : RT @OGiannino: Dopo anni di pezzi filo russi rilanciati dal sito di Grillo, ora Di Maio irriso da Mosca perché atlantico poco sveglio. Lo s… - rimmon1971 : RT @OGiannino: Dopo anni di pezzi filo russi rilanciati dal sito di Grillo, ora Di Maio irriso da Mosca perché atlantico poco sveglio. Lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Maio

Le tensioni tra Russia ehanno impatto sui prezzi del gas", così Dialla Camera per riferire sulla crisi dell'. / WebTv CameraSulla crisi, Draghi, davanti ai Vescovi che criticano ogni ipotesi di guerra, dice che " prevaricazioni e soprusi non devono essere tollerati ". Mentre l'annuncio di Didi non avere un ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Le parole utilizzate dal ministero degli Esteri russo nei confronti del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio non sono certo rappresentative di una diplomazia volta a ...L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese. Il Parlamento ucraino dichiara ...