Tottenham | Conte | «Kulusevski alla Juve? Paratici lo ha preso solo perché lo volevo all’Inter»

Advertising

cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - sportli26181512 : Conte, la rivelazione su Paratici: 'Ha preso Kulusevski per danneggiarmi! E #Lukaku...': In un'intervista ai media… - lagoleada_it : Instant impact per Dejan #Kulusevski in #Inghilterra, con la maglia del #Tottenham. Antonio #Conte lo conosceva da… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Kulusevski? Lo avrei voluto già ai tempi dell'Inter' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Conte: 'Kulusevski? Lo avrei voluto già ai tempi dell'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Conte

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delha svelato un retroscena sull'acquisto di Kulusevski da parte della Juve Intervistato da Standard Sport, Antonioha parlato anche di Kulusevski e Lukaku, svelando un retroscena ...In un'intervista rilasciata a Standard Sport, Antoniorivela di essersi battuto con l'attuale amministratore delegato delin diverse operazioni di calciomercato.confessa di ...Le formazioni ufficiali di Burnley-Tottenham, recupero della 13ª giornata della Premier League 2021/2022. Il Tottenham di Antonio Conte ha ripreso slancio dopo aver espugnato il campo del Manchester ...Milan have set their sights on Tottenham winger Steven Bergwijn, who is having a difficult season under Antonio Conte in North London. The 24-year-old Dutch midfielder failed to impress the Italian co ...