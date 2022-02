Stato emergenza, stop dal 31 marzo. Smart working e Green pass: ecco le nuove misure (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È finalmente arrivato il tanto atteso addio allo Stato d?emergenza. Il 31 marzo infatti, come annunciato ieri dal premier Mario Draghi non verrà prorogato e, quindi, decadranno in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È finalmente arrivato il tanto atteso addio allod?. Il 31infatti, come annunciato ieri dal premier Mario Draghi non verrà prorogato e, quindi, decadranno in...

Advertising

VittorioSgarbi : Lo stato di emergenza cesserà il 31 marzo. Adesso Speranza possiamo spedirlo ai cinesi. @stampasgarbi - AlexBazzaro : Lo “stato di emergenza” era il motivo per la creazione del green pass. Se viene meno perché non vengono eliminate i… - Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - marcell16895275 : RT @ElGusty99523701: stipendio poi la causa si deciderà nel merito dopo la cessazione dello stato di emergenza. Le campane suonano a morte… - Noninfluente : RT @VittorioSgarbi: Lo stato di emergenza cesserà il 31 marzo. Adesso Speranza possiamo spedirlo ai cinesi. @stampasgarbi -